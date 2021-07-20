شكرا لقرائتكم خبر منع تجاوز مخالفي أنظمة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتولى القوات، مراقبة مشعر منى لمنع أي تجاوز مخالف لأنظمة الحج، حيث يتابع آلاف الضباط والأفراد العمل الميداني مدعوما بمركز للقيادة والسيطرة يتابع المشعر بشكل مباشر ولحظي من خلال 500 كاميرا تقف خلفها فرق متخصصة تمتلك خبرات أمنية متراكمة لإدارة وتنظيم الحشود.
كما ينظم أفراد قوات الطوارئ الخاصة شعيرة الرمي وتحويل الحجاج إلى المسارات الخاصة في الاتجاه الواحد ومنع عكس الاتجاه علاوة على منع الجلوس في الممرات والطرق في المشاعر المقدسة والتأكد من نظامية جميع الداخلين لجسر الجمرات والعمل على تحقيق السلامة والأمن لضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات القيادة في توفير الراحة والاستقرار لحجاج بيت الله الحرام.
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