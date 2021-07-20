شكرا لقرائتكم خبر 30 مبادرة نفذها تنسيقي حجاج الداخل بموسم حج هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل 30 مبادرة متنوعة، وشرع في تطبيقها خلال موسم حج هذا العام، لتشكل إضافة مهمة لمبادرات المجلس وشراكاته المجتمعية الذكية السابقة، والتي نفذها وطبقها في مواسم الحج الماضية، والتي كان لها أثر كبير وأدوار ملموسة في الارتقاء بآليات العمل وتطويرها. ومن أبرز المبادرات، «مكة والمشاعر الخضراء»، والتي دشنت أخيرا، وتأتي انطلاقا من مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : (السعودية الخضراء)، ومبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل: «أخضر مكة»، وتهدف هذه المبادرة للمساهمة في تشجير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح الأمين العام للمجلس عبدالله المقاطي لـ»مكة»، أنه أنيط بهذه المؤسسات والشركات، خدمة جميع حجاج هذا الموسم 1442هـ، وهـذا التشريف والتكليف، وهذه الثقة الكبيرة، تعد وسام فخر واعتزاز للمجلس التنسيقي خاصة، ولقطاع خدمة حجاج الداخل عامة، ولتحقيق هذا الهدف تحالفت هذه المؤسسات والشركات في موسم حج هذا العام، وشكلت 55 تحالفا، ضمت 161 مؤسسة وشركة حجاج داخل، بينما يبلغ عدد الشركات المستقلة التي تعمل بمفردها - دون الدخول في هذه التحالفات - 19 مؤسسة وشركة، منوها إلى أن توزيع الحجاج على هذه المؤسسات والشركات تم وفقا لرغبة الحاج، وبقدرات استيعابية تفاوتت من 100 إلى 1000 حاج، وذلك حسب قدرة كل مؤسسة أو شركة والتصريح الممنوح لها.

وأردف المقاطي بقوله «هذا إضافة إلى عدد من المبادرات الداخلية الخاصة بمنسوبي المجلس، والخاصة بتطوير الأنظمة واللوائح الإدارية والداخلية، وتوثيق إجراءات العمل وفقا لمعايير الآيزو العالمية»، لافتا إلى أن المجلس وزع 20 ألف كرتون ماء زمزم ضمن مبادرة: «سقيا وضيافة»، التي يجري تنفيذها بالشراكة مع بعض الجهات ذات العلاقة، وتتلخص في توزيع مياه وتمور على العاملين في خدمة حجاج الداخل. هذا بجانب مبادرة «خصومات»، والتي تتمثل في عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأمين خصومات خاصة بقطاع ومنشآت خدمة حجاج الداخل، وبأسعار مناسبة وخدمات ذات قيمة مضافة، حيث تم الاتفاق مع 12 شركة لتأمين خصومات لشركات حجاج الداخل.

أبرز المبادرات:

