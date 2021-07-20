شكرا لقرائتكم خبر 30 مبادرة نفذها تنسيقي حجاج الداخل بموسم حج هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الأمين العام للمجلس عبدالله المقاطي لـ»مكة»، أنه أنيط بهذه المؤسسات والشركات، خدمة جميع حجاج هذا الموسم 1442هـ، وهـذا التشريف والتكليف، وهذه الثقة الكبيرة، تعد وسام فخر واعتزاز للمجلس التنسيقي خاصة، ولقطاع خدمة حجاج الداخل عامة، ولتحقيق هذا الهدف تحالفت هذه المؤسسات والشركات في موسم حج هذا العام، وشكلت 55 تحالفا، ضمت 161 مؤسسة وشركة حجاج داخل، بينما يبلغ عدد الشركات المستقلة التي تعمل بمفردها - دون الدخول في هذه التحالفات - 19 مؤسسة وشركة، منوها إلى أن توزيع الحجاج على هذه المؤسسات والشركات تم وفقا لرغبة الحاج، وبقدرات استيعابية تفاوتت من 100 إلى 1000 حاج، وذلك حسب قدرة كل مؤسسة أو شركة والتصريح الممنوح لها.
وأردف المقاطي بقوله «هذا إضافة إلى عدد من المبادرات الداخلية الخاصة بمنسوبي المجلس، والخاصة بتطوير الأنظمة واللوائح الإدارية والداخلية، وتوثيق إجراءات العمل وفقا لمعايير الآيزو العالمية»، لافتا إلى أن المجلس وزع 20 ألف كرتون ماء زمزم ضمن مبادرة: «سقيا وضيافة»، التي يجري تنفيذها بالشراكة مع بعض الجهات ذات العلاقة، وتتلخص في توزيع مياه وتمور على العاملين في خدمة حجاج الداخل. هذا بجانب مبادرة «خصومات»، والتي تتمثل في عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأمين خصومات خاصة بقطاع ومنشآت خدمة حجاج الداخل، وبأسعار مناسبة وخدمات ذات قيمة مضافة، حيث تم الاتفاق مع 12 شركة لتأمين خصومات لشركات حجاج الداخل.
أبرز المبادرات:
- «حج بلا حقيبة»، وتتلخص في تنسيق توصيل حقائب الحجاج من منازلهم إلى مخيماتهم بالمشاعر المقدسة«المخيم المستدام»، وتتمثل في المساهمة في الحفاظ على بيئة الحجاج والمخيمات والمشاعر المقدسة ككل
- «تعظيم»، وتتمثل في تصميم وبناء نماذج تسهم في تعظيم أثر تجربة الحجاج حسيا ومعنويا
- «توعية الحاج»، وتتلخص في إعداد وتصميم ونشر منشورات توعوية وتثقيفية لحجاج الداخل
- «إثراء، وتثقيف»، عبارة عن مجموعة من البرامج والأدلة الإرشادية والخدمات الاستشارية
- «حفظ النعمة»، وتتمثل في نشر وتكريس عدد من المفاهيم، وكذلك تصميم ونشر عدد من المنشورات التثقيفية والتوعوية
- «زمزم»، تستند على التنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة، بغرض تأمين عبوات مياه زمزم لمنشآت خدمة حجاج الداخل
- «الهدي والأضاحي»، وتتمثل في تسهيل حصول ضيوف الرحمن من حجاج الداخل على الهدي والأضاحي
- «دواء»، وتتمثل في تنسيق تأمين كل المستلزمات الطبية اللازمة لمخيمات حجاج الداخل، بأسعار مناسبة وجودة عالية
- «حج بلا تدخين»، تنفذ بالشراكة مع بعض الجمعيات المختصة، وتهدف للإسهام في الحد من التدخين داخل المخيمات
- «تجربة الحاج»، وتتمثل في رصد تجربة الحاج لدى بعض منشآت خدمة حجاج الداخل، ومعرفة توقعاته
- «مقاصد الحج»، وتتمثل في إعداد وتصميم ونشر عدد من المفاهيم والمنشورات التثقيفية والتوعوية«همة»، وتتمثل في توفير كراسي متحركة لخدمة ضيوف الرحمن، من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن«توفير مظلات شمسية» بالشراكة مع شركة الاتصالات
- «احترازات»، لتأمين عدد من أدوات التعقيم والكمامات للحجاج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- «إعادة المتحسنين»، إلى مخيماتهم ومقرات سكنهم، بعد تعافيهم من مقر مستشفى منى الوادي وتأمين سيارة بسائقها للمستشفى
- «إعاشة»، وتتلخص في تطوير كل ما يتعلق بخدمات إعاشة ومتعهدي حجاج الداخل، وتنسيق ما يلزم لأغراض الوجبات مسبقة التجهيز
- «الكراسي المتحركة»، ويجري تنفيذها بتوزيعها على بعض أصحاب الإعاقات وكبار السن، في المشاعر المقدسة
- «حوكمة»، وتتعلق بتطوير الأنظمة واللوائح الإدارية والداخلية للمجلس التنسيقي، وتوثيق إجراءات العمل وفقا لمعايير «الآيزو»
- «تطوير»، وتتمثل في تصميم وبناء وتنسيق تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية العامة والمتخصصة لمنسوبي منشآت حجاج الداخل
- «قاعة متحد»، للاستفادة من مرافق مقر المجلس - سطح المجلس التنسيقي -، ليتم إنشاء خيمة كمقر سنوي ودائم لتدريب وتطوير منسوبيه
- «سقيا وضيافة»، وتتلخص في توزيع مياه وتمور على العاملين في قطاع خدمة حجاج الداخل
- «خصومات»، وتتمثل في عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأمين خصومات خاصة بقطاع ومنشآت خدمة حجاج الداخل
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