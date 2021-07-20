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التباعد الجسدي والمسارات الافتراضية يسهمان في انسيابية طواف الإفاضة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدى الحجاج طواف الإفاضة أمس وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وشاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

وتأتي هذه الجهود المباركة لتحقيق توجيهات القيادة في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.

500 موظف يستقبلون الحجاج في طواف الإفاضة

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج، متخذة كل الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا أمس لأداء طواف الإفاضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي. وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

ولفت الحجيلي إلى استعداد 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح العاشر من ذي الحجة لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم، مؤكدا أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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