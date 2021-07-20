ضخ 550 م3 من المياه بمكة والمشاعر في يوم عرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضخت شركة المياه الوطنية 550,000م3 من المياه على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة من محطات تحلية المياه المالحة. وأكدت استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أعد لها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ. وأشارت إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة خلال الـ24 ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف نصف مليون م3؛ ليصل معدل الضخ المستمر إلى21 ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

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