لا انقطاعات للكهرباء في عرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الشركة السعودية للكهرباء، استقرار الخدمة الكهربائية بيوم «عرفة» في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، وعدم تسجيل أي انقطاعات، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة. وأوضحت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام سارت وفق ما هو مخطط له، وأن الأحمال المسجلة يوم «الوقفة» في مشعر عرفات بلغت (74 ميجاوات)، مشيرة إلى أن أنظار المختصين في مركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة، لا تزال تراقب وترصد شاشات الأحمال.



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