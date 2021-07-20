«مجلس التعاون»: خدمة الحرمين مسؤولية كبيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. وأكد أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه ملوك المملكة، رحمهم الله جميعا، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



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