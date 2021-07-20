روبوت آلي للفتوى وتعليم افتراضي للمناسك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات، خلال حج هذا العام 1442هـ، مشاريع تقنية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث شملت إطلاق خدمة «روبوت الفتوى الآلي» التي وفرتها في مساجد المشاعر المقدسة ومقار الحملات؛ تحقيقا لرسالتها السامية في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام. وبينت الوزارة أنه جرى هذا العام تدشين الإصدار الأول من تطبيق «التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة» باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يقدم للحاج تجربة افتراضية فريدة للتعليم على مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع ثلاثي الأبعاد، كما أطلقت المكتبة الالكترونية الإسلامية على الشبكة الداخلية في المشاعر المقدسة، التي تسمح للحاج بإمكانية تصفح وتحميل 120 كتابا متوفرة بـ45 لغة عالمية، إضافة إلى مكتبة متكاملة من الصوتيات وتحتوي على 200 مادة صوتية تتضمن أبوابا عدة من الدعوة والتوجيهات الإسلامية، والكثير من الفتوى التي تلامس حاجة المسلم اليومية.



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