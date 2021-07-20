شكرا لقرائتكم خبر «مرشد الحجاج».. مهنة تقاوم تحدي «Google Maps» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «اللوكيشن» مصطلح تقني دخل على الحاج كمعرف لمواقع البعثات والاستدلال على المواقع في المشاعر المقدسة والوصول إلى المجموعات إلا أن ذلك لم يمنع وجود العلامات والأعلام وحتى رجال الاستدلال الذين وقفوا على الحج طوال تاريخه.

وأوضح المطوف أحمد حلبي لـ»مكة» أن للتقنية الالكترونية دورا في غياب بعض المهن والأعمال المرتبطة بحجاج بيت الله الحرام، غير أن هناك مهنا وأعمالا لم تؤثر فيها التقنية ووسائلها المختلفة، ومن هذه الأعمال عملية الاستدلال للحجاج التائهين وإرشاد الحجاج التائهين، فرغم دخول البرامج التقنية واستخدام الكثيرين لما يعرف بقوقل ماب، في الوصول إلى مبتغاهم، فلا زالت عملية إرشاد الحجاج وإيصالهم لمقار سكنهم تسير وفقا للنظام التقليدي المعتمد على المرشد، والسبب عائد لعدم إلمام الكثير من الحجاج بنظام قوقل ماب.

وأضاف الحلبي: المتابع لخدمات مؤسسات الطوافة الأهلية التي تتولى خدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة يلحظ أن عملية إرشاد الحجاج أخذت تخطو نحو تطوير برامجها فبعد أن كانت كل مؤسسة تتولى عملية إرشاد الحجاج بشكل فردي، تم تكوين برنامج موحد لكافة مؤسسات الطوافة يعملون من خلاله تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على إيصال الحجاج التائهين لمقار مكاتب الخدمة الميدانية المسؤولة عن خدماتهم.

وزاد «نرى في كل موسم حج عملية إيصال الحجاج التائهين بمكة المكرمة وعرفات ومنى، تنفذها مؤسسات الطوافة التي وإن أدخلت برامج الكترونية لتسجيل بيانات الحجاج التائهين ومقار سكنهم، إلا أن عملية إيصال الحجاج تتم من خلال مرشدين مؤهلين يعرفون الأحياء والمناطق التي يسكنها الحجاج».

أدوات استدلال للحجاج

