«بدون يمناك لا عدمناك».. حملة لتجنب المصافحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة أمس حملة توعوية تحت شعار (بدون يمناك لا عدمناك)، التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن أهمها تجنب المصافحة، والتباعد الجسدي، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وسعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتتضمن الحملة عددا من المنتجات التوعوية، التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حيث ستنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة تواصلا للحملة التوعوية ضد الفيروس، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا).

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