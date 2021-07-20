«الحوار العالمي» يرفد ثقافة البيئة بدليل الحج الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في إطلاق الدليل الأخضر للحج والعمرة؛ التي ينظمها (قلوبال ون) بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من المنظمات والقيادات المهتمة بحماية البيئة ونشر ثقافة البيئة الخضراء. وأشاد الأمين العام للمركز فيصل بن معمر، خلال كلمته التي ألقاها من مشعر عرفات بفكرة الدليل الأخضر للحج والعمرة، وتسليطه الضوء على التحديات البيئية العالمية الحالية ومدى ارتباطها بحياة المسلمين اليومية، حتى أثناء أداء مناسك الحج والعمرة؛ للوعي بواجبهم. ونوه بفكرة إطلاق الدليل ورسالته المثالية من الأماكن المقدسة، مشيرا إلى الجهود اللوجستية الكبيرة الملموسة لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي تتمثل في توفير احتياجات الحجاج كافة (أمنا وتنظيما وتفويجا وتسكينا ورعاية صحية ونقلا وراحة للحجيج).



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