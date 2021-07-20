825 كادرا نسائيا لخدمة قاصدات المسجد الحرام

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وأوضحت مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وضحة عسيري أن الإدارة تضم 227 موظفة حرصن على توفير الخدمات كافة بدءا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهن ومقتنياتهن الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، كما فعلت الإدارة «باركود» (حرما آمنا) لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضافت عسيري أنه جرى تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 مكائن لكنس السجاد التي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.
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