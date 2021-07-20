25 مليون رأس من الأنعام بمشروع «أضاحي» خلال 40 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مدى نحو 40 عاما قدم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي» نحو 25 مليون رأس من الأنعام على مختلف النسك من هدي وفدية وصدقة، وذلك بحسب نائب المشرف العام على المشروع الدكتور عمر عطية.

وأشار عطية إلى أن هذا العام فرضت الجائحة بعض التحديات والتي تعامل معها المشروع بإيجابية، موضحا أن 25 دولة يستفيد المحتاجون فيها من فائض اللحوم بعد التوزيع على المحتاجين داخل المملكة خاصة وأن المشروع يمتلك أحد أكبر أنظمة التبريد الصناعي على مستوى العالم، ولديه المقدرة على تخزين 1200 مليون رأس في الوقت نفسه.

عن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي:







أنشئ عام 1983م، لأداء نسك الهدي والفدية والأضاحي



ينفذ الصدقة والعقيقة والوصية نيابة عمن يرغب من المسلمين



توزيع لحومها على فقراء الحرم ونقل الفائض إلى المستحقين في 25 دولة



يتولى البنك الإسلامي للتنمية مهمة تنفيذ وإدارة المشروع



أهدافه:





تيسير وتسهيل أداء نسك الهدي والفدية والأضحية والصدقة عن الحجيج



التأكد من توفر الأنعام التي تستوفي جميع الشروط الشرعية والصحية



الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة وسلامتها من عمليات الذبح العشوائي



توزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين



الإفادة من المخلفات وتوزيع عائدها على فقراء الحرم



آلية العمل:





يتمكن الحاج من إتمام خدمة شراء الهدي والأضحية بسهولة من خلال بعثات الحج لدولته أو مكاتب شؤون الحجاج



التقديم عبر أنظمة الكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، بطريقة مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة



يختار الحاج نوع النسك (هدي، أضحية، فدية، صدقة، عقيقة)، وتحديده لوقت الذبح



وقت ومكان تسليم الهدي له، أو طلبه بتوزيعها على فقراء المسلمين



من ثم تتم عملية الشراء آليا، لتصله لاحقا رسائل معلومات عبر البريد الالكتروني ورسائل الجوال



تحمل تحديثات عن حالة الأضحية، منذ الشراء والذبح والنقل والتوصيل والتوزيع على المستحقين



المشروع يتولى إيصال كمية من اللحوم لمخيمات الحجاج أثناء الموسم



تمكين فرق من بعثات الحجاج من مشاهدة نسكهم أثناء التنفيذ



مرافق المشروع:

يدخل المشروع ضمن الجهود والمرافق التي أنشأتها السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم إنشاء 8 مجازر (مسلخ) نموذجية في المشاعر المقدسة مواكبة لتزايد عدد حجاج بيت الله الحرام سنويا تعمل جميعها بنظام آلي متكامل للسلخ والتقطيع والنقل والتنظيف والحفظ والتوزيع، باستخدام أفضل الممارسات الحديثة لإبقاء اللحوم بصلاحيتها لفترة لا تقل عن 12 شهرا من دون تبريد، فيما تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 1.2 مليون رأس من الأغنام والأبقار، ويتم ذبحها خلال 84 ساعة، مع تعزيز للقوى العاملة التشغيلية، التي يتجاوز عددها 40 ألف فرد.

توزع اللحوم على مستحقيها من فقراء الحرم، ونقل ما يفيض منها إلى فقراء 25 دولة عربية ومسلمة ضمن القارتين الآسيوية والأفريقية، برا وبحرا وجوا.