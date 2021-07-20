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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرف حجاج بيت الله الحرام على تاريخ مشعر عرفات، وشاهدوا أبرز معالم هذه البقعة الطاهرة، وذلك خلال زيارتهم لمعرض الصخرات الذي نفذته شركة كدانة للتنمية والتطوير والمطور الرئيسي للمشاعر المقدسة وحماها، بالشراكة مع هدية الحاج والمعتمر.

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