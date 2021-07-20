شكرا لقرائتكم خبر فتيان الـ5 نجوم يحلقون رؤوس الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الجهات المعنية بخدمة الحجاج هذا العام 3 طرق للحلاقة الرجالية في منى، بعد إغلاق كل الصوالين في منطقة الخيام، ووقع الاختيار على حلاقي فنادق 5 نجوم وإخضاعهم لدورات تدريبية في الإجراءات الاحترازية ليتولوا حلاقة رؤوس الحجاج.

وبحسب المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة»، فإن الحلاقة تمت هذا الموسم بحسب الظروف والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الحملات، إذ خصصت 7 صوالين حلاقة في المباني السكنية على سفوح منى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة فيها، ومتابعتها من قبل مشرفي الأمانة.

وأضاف «جرى تكليف حملات الحجاج بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة بتوفير حلاقين متخصصين داخل الحملات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة فيها».

من جانبه أوضح بندر يوسف، أحد القائمين على حملة في حج هذا العام، أن بعض الحملات وفرت صوالين متخصصة بمقابل مادي لحجاجها، فيما وفرت أخرى الخدمة مجانا ضمن الخدمات المقدمة لحجاجها.

وأكد أحد الحلاقين في المباني السكنية السبعة المخصصة بسفوح منى، أنه يعمل وزملاؤه في فنادق 5 نجوم بالعاصمة المقدسة، وجرى اختيارهم لهذه المهمة للعمل فترة الحج بعد أن خضعوا لدورات في الإجراءات الاحترازية، إذ يمنع وجود أكثر من شخص داخل المحل، وتطبق الإجراءات كافة، من ارتداء القناع وتوفير المعقمات واستخدام الأدوات لمرة واحدة.