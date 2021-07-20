شكرا لقرائتكم خبر تخفيض درجة الحرارة في ساحات الحرم بتقنية (تبريد الهواء بالرذاذ) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على صيانة وتشغيل 250 مروحة رذاذ و200 سلم كهربائي بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن الإدارة تتابع تلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام، باستخدام تقنية (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

وأشار السلمي إلى أن الإدارة تستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة، بواسطة مضخة مياه عالية الضغط في أنابيب خاصة، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء، تحتوي كل مروحة على فوهات متناهية الصغر بحجم يخرج منه الماء على شكل ضباب بارد.

وأضاف أنه يجري تشغيلها في أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام، وارتفاع درجة الحرارة، ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة، حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجي (6) درجات مئوية، وأن حمل التبريد وصل إلى (52) كيلووات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية تجاوزت (50%).

ولفت إلى أن الإدارة تشرف على متابعة الحالة الميكانيكية لأكثر من 200 من السلالم والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته، تتوزع على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلا عن ثمانية سلالم داخلية، ويشرف على تشغيل هذه السلالم والمصاعد أكثر من 90 مهندسا وفنيا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته.

مراوح الرذاذ

