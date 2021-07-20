أمير مكة يتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

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بعدها زار أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام بمنى، حيث كان في استقبالهما مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الذي أطلعهما على خطط أمن الحج وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وأعمال تحديث صالة المراقبة التلفزيونية، التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.
كما استقبل أمير منطقة مكة ونائبه في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة أئمة وخطباء المسجد الحرام، حيث هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يتم على ضيوف الرحمن حجهم وأن يتقبل منهم مناسكهم.
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