شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان، عددا من المواقع بمشعر منى، للاطمئنان على سير العمل وتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، شملت مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى للطوارئ، وكان في استقبالهما وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي قدم شرحا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، مبينا دور المركز الذي يعمل بمثابة حلقة وصل بين مختلف الإدارات المعنية؛ والإشراف على تأهب الشؤون الصحية بالمنطقة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات، كما أنه يقيم المخاطر ويعالجها قبل وأثناء وقوعها.

بعدها زار ‏أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام بمنى، حيث كان في استقبالهما مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الذي أطلعهما على خطط أمن الحج وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وأعمال تحديث صالة المراقبة التلفزيونية، التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

كما استقبل أمير منطقة مكة ونائبه في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة أئمة وخطباء المسجد الحرام، حيث هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يتم على ضيوف الرحمن حجهم وأن يتقبل منهم مناسكهم.