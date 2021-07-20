وزير الداخلية يدشن خدمات الكترونية ومباني وآليات للدفاع المدني

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وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن الدفاع المدني يعمل على مواكبة أحدث التطورات والمستجدات التقنية، وتوظيفها فيما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وذلك بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود المستمرة، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات، برفع القدرات والإمكانات لمواجهة المخاطر بأنواعها، والتعامل معها باحترافية ومهنية عالية وبأعلى درجات الجاهزية.
إحدى العربات المطورة (مكة)
إثر ذلك استعرض وزير الداخلية العربات الحديثة والمطورة ضمن أسطول الدفاع المدني، ثم دشن وحدات التدخل السريع التي من شأنها الإسهام في تحقيق الاستجابة السريعة في المناطق المزدحمة.
كما دشن منصة الجاهزية والتدريب على رأس العمل، التي تعنى بتنظيم الأعمال بالمراكز الميدانية وحوكمتها وأتمتتها؛ بهدف الالتزام بتنفيذ الأعمال بكفاءة وفاعلية عالية، كما دشن 3 مبان و14 مقرا للإشراف الوقائي بالمشاعر المقدسة، تم تنفيذها بأحدث التصاميم بما يحقق الجودة ويوفر بيئة العمل المناسبة لمنسوبي الدفاع المدني، والتي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
حضر حفل التدشين نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
العربات الحديثة والمطورة:
- العربة المطورة للطرق السريعة
- عربة إطفاء الحرائق الصناعية
- عربة دفع الهواء وطرد الدخان
- عربة الإطفاء المطورة للمباني العالية
- عربة السنوركل للإنقاذ والإطفاء
- عربة التدخل في حوادث انهيارات المباني
- شاحنة إسناد الحوادث
- عربة الفرز الطبي
- العربة المطورة للطرق البرية
- عربة نقل تجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة
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