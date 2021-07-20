محمد بن مسعود - الدمام - نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان. وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 07:47 PM نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان. وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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