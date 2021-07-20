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هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عيداً آمناً ومباركاً.
وقال "بايدن" في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الحج يجمع الناس من كل أركان المعمورة، ليذكرنا بالتزام الإسلام بالمساواة، مشيراً إلى أن تقاليد العيد ومناسك الحج تحمل هذا العام معنىً خاصاً فيما يواصل العالم مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي.
وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء بقوة أكبر؛ لتمكين الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج في العام المقبل بإذن الله.
وأعرب عن فخره بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 07:19 PM
في بيان صادر عن البيت الأبيض وللجميع على مستوى العالمالرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عيداً آمناً ومباركاً.
وقال "بايدن" في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الحج يجمع الناس من كل أركان المعمورة، ليذكرنا بالتزام الإسلام بالمساواة، مشيراً إلى أن تقاليد العيد ومناسك الحج تحمل هذا العام معنىً خاصاً فيما يواصل العالم مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي.
وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء بقوة أكبر؛ لتمكين الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج في العام المقبل بإذن الله.
وأعرب عن فخره بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة.
، الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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