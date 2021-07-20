محمد بن مسعود - الدمام - سيصلى عليها بعد عصر الغد في جامع الإمام تركي أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. ودعا البيان بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 07:09 PM سيصلى عليها بعد عصر الغد في جامع الإمام تركي الديوان الملكي ينعي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله الديوان الملكي ينعي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. ودعا البيان بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية

، الديوان الملكي ينعي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله ،

المصدر : الخليج 365

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