شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تعلن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من خطط أمن الحج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن المتحدث الامني لوزارة الداخلية السعودي العقيد طلال الشلهوب، إتمام المرحلتين الأولى والثانية من خطط أمن الحج على أكمل وجه.

وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم، أن الحجاج عادوا إلى مشعر منى بعد أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بسهولة ويسر.

كما تمت مباشرة تنفيذ المرحلة الثالثة الخاصة بإقامة الحجاج في مشعر منى اليوم وخلال أيام التشريق، وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قرار منع غير المصرح لهم بدخول المشاعر والتعليمات الخاصة بضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ستنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وقدم شكره لجميع العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يُزيل الوباء.