شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة": الحالة الصحية للحجاج طيبة ولم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحجاج يواصلون تأدية مناسكهم والتي تسير بشكل ناجح وتواكبها الخدمات الصحية.

وأكد "العبدالعالي" أنه يتم تقديم الخدمات الصحية للحجاج سواء كانت عيادات أو مراكز أو فرق ميدانية وكذلك المستشفيات من أجل رعاية الحجاج.

وأضاف: "الحالة الصحية للحجاج طيبة ولم تسجل أي إصابة بـ

كوفيد – 19 بين الحجاج".

وعن الخدمات العلاجية المقدمة بالحج، أوضح متحدث الصحة أن إجمالي من راجعو العيادة 651 حالة فيما تم تنويم 26 حالة وراجع أقسام الطوارئ 396 شخص فيما أصيب 37 بالاجهاد الحراري وأجريت 6 عمليات قسطرة قلب ناجحة.