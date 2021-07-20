شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.