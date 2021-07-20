شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. فريق مختص ينظف ويُعقم سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح نايف الجحدلي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، كيفية تطهير وتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

ولفت إلى أن عملية التنظيف يتم بأحدث التقنيات الموجودة، وذلك للمحافظة على جودة الرخام، بإزالة العوالق الترابية، عبر فريق وطني فني مختص في مدة لا تتجاوز الـ 20 دقيقة.

وأضاف أنه يتم غسيل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا بكادر بشري يقدر بنحو 4000 عامل وعاملة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن نحو 200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية، فيما بلغ عدد المعدات التي يتم استخدامها في التنظيف نحو 400 معدة وآلة، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام 80 ألف لتر من المطهرات و1200 معطرات في المسجد الحرام.