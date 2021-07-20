شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال المدير الطبي بمستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة، عبدالرحمن الشهري، إن المستشفى تمتلك أجهزة "تبريد" على الجسد مخصصة للحجاج في حال تعرضهم لضربات الشمس والاجهاد الحراري.

وأضاف أن المستشفى استقبل حالات على مستوى التنويم، وكذلك على مستوى العيادات، ورجال الأمن في الميدان، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أنه تم إعداد مراكز صحية متخصصة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحالات في حال الإصابات أو الأمراض، فضلا عن الاستعدادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الجديد.