شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج : سيتم معالجة أي تجاوزات أو أخطاء مرصودة بالحج بشكل جذري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال وزير الحج والعمرة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إن هناك خطط واستراتيجيات بعيدة المدى فيما يخص الحج.

وذكر أن قطاع الحج قطاع تشاركي،حيث تشارك جميع الوزارات والجهات المعنية معها من أجل إنجاح موسم الحج لهذا العام، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن الوزارة ستجتمع مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى من أجل معالجة الثغرات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم الحج لهذا العام.

وأكد أن الاجتماع سيستهدف وضع حلول جذرية لهذه التجاوزات، من أجل خدمة ضيوف الرحمن بشكل مميز.