فيديو يوثِّق عملية تنظيف الكعبة في 20 دقيقة عبر فريق مختص

الرياض - محمد عبدالله - يسهم فريق مختص في تنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة في مدة لاتتجاوز الـ 20 دقيقة.

وتقوم عمليات تنظيف سطح الكعبة على جهود فريق متخصص عبر أعداد كبيرة من الكوادر البشرية والمعدات والتي تباشر نظافة الحرم

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال نايف الجحدلي، أن المسجد الحرام يتم غسله 10 مرات يوميا عبر 4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية باستخدام 470 معدة وآلة وأكثر من 80 ألف لتر مطهرات و1200 لتر من المعطرات.

وتابع، الجحدلي لـ «الإخبارية» أن سطح الكعبة المشرفية يتم تطهيره بأحدث التقنيات للحفاظ على جودة الرخام وإزالة العوالق الترابية عبر فريق فني وطني مختص في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.