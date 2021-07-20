وزير الحج يتعهد بمعالجة أي ملاحظات أو تجاوزات بـ«شكل جذري»

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إنه ستتم معالجة أي ملاحظات أو تجاوزات بقطاع الحج بشكل جذري.

وأضاف وزير الحج والعمرة، خلال تفقده المشاعر المقدسة، لـ «الإخبارية» لقد تضافرت الجهود بموسم حج استثنائي وتحقيق نجاح استثنائي ونطمح للأفضل.

وتابع وزير الحج والعمرة: وجدنا بعض الملاحظات بقطاع الحج وسنجتمع من الوزارات والجهات المعنية لتداركها وحلها بشكل جذري، ونقدم للحجيج كل تميز ونجاح من قبل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن قطاع الحج قطاع تشاركي تشارك فيه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.