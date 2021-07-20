وزارة الصحة: 10799 إصابة نَشِطة بكورونا بينها 1380 حالة حرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة إلى 10799 منها 1380 حالة حرجة.

كانت الوزارة أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 512142 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تمَّ تسجيل 1091 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 493240 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8103 حالات.