تجنيد كوادر نسائية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت،... المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

السعودية.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة للوافدين خارجها بدون مقابل إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

حرس الحدود يسهم في خطط الطوارئ بالمشاعر أكد المتحدث الإعلامي لمديرية حرس الحدود في حج هذا العام، المقدم محمد أحمد الثقفي، لـ«دوت الخليج» أن مشاركة حرس الحدود في حج هذا العام... المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

الحجاج يستقرون في منى ويرمون جمرة العقبة رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،... المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

تغريم 77 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج 770 ألفا صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 77 مخالفا لتنظيم الحج وتعليماته، التي تنص على وجوب الحصول... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

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