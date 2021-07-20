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تجنيد كوادر نسائية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر
جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت،...
السعودية.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة للوافدين خارجها بدون مقابل
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...
حرس الحدود يسهم في خطط الطوارئ بالمشاعر
أكد المتحدث الإعلامي لمديرية حرس الحدود في حج هذا العام، المقدم محمد أحمد الثقفي، لـ«دوت الخليج» أن مشاركة حرس الحدود في حج هذا العام...
الحجاج يستقرون في منى ويرمون جمرة العقبة
رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،...
تغريم 77 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج 770 ألفا
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 77 مخالفا لتنظيم الحج وتعليماته، التي تنص على وجوب الحصول...
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