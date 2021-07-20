تجنيد كوادر نسائية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر

وأوضحت الوزارة أن الفرق النسائية منذ بداية موسم الحج للعام الجاري 1442هـ، قامت بمباشرة تقديم الخدمات والإشراف على عمل الشركات المشغلة بالمواقيت ومساجدها، بتهيئة مصليات النساء وتطبيق البروتوكولات الصحية، والمشاركة في مجالات التوعية والإرشاد. كما شاركت الفرق النسائية كافة باستقبال وتنظيم دخول وخروج الحجاج، بمساجد المشاعر المقدسة، وتوزيع مبادرة وجبات الميقات، ومبادرة ظل ووقاية2، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.
وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن، وبمشاركة وحضور لافت من الكوادر النسائية، التي تقوم بالعديد من المهام، وأهمها ما يخص الجانب النسائي في مساجد المشاعر المقدسة، والمواقيت ومجالات التوعية والإرشاد.
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