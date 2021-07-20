حرس الحدود يسهم في خطط الطوارئ بالمشاعر

أكد المتحدث الإعلامي لمديرية حرس الحدود في حج هذا العام، المقدم محمد أحمد الثقفي، لـ«دوت الخليج» أن مشاركة حرس الحدود في حج هذا العام تأتي بتوجيهات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لمساندة قوات أمن الحج في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وأوضح أن هذه المشاركة تتمثل في تنفيذ خطة الطوارئ، بمشاركة عدد من فرق البحث والإنقاذ، للتدخل عند حدوث أي طارئ، وكذلك المشاركة في مشعر «منى»، لمساندة قوات أمن الحج في تنفيذ خطة إدارة المشاة، وتسهيل حركة تنقل الحجاج على جسر الجمرات.
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