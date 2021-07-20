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السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 25 ثانية - 7:13 مساءً, 20 يوليو 2021 م

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي “
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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