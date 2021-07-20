شكرا لقرائتكم خبر عن أنهار تفيض وتغرق شوارع 12 مدينة وسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت الأمطار الغزيرة إقليم خنان بوسط الصين اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى فيضان أنهار رئيسية وإغراق شوارع 12 مدينة وإغلاق معبد شاولين ذي الشهرة العالمية.

ويتعرض الإقليم المكتظ بالسكان، والذي تبلغ مساحته مثلي مساحة النمسا، لعواصف منذ أيام في موسم مطير نشط بشكل غير معتاد.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، لكن الحياة اليومية لسكان الإقليم البالغ عددهم 94 مليون نسمة انقلبت رأسا على عقب بسبب توقف وسائل النقل.

وجرى تعليق خدمات القطارات في خنان، وهي مركز لوجيستي رئيسي، وكذلك إغلاق العديد من الطرق السريعة، كما تأخرت رحلات طيران أو ألغيت.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لسكان يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة لعبور تقاطعات الشوارع المغمورة بالمياه في مدينة تشنغتشو الواقعة على ضفاف النهر الأصفر.

كما أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة روتشو الواقعة جنوب غربي مدينة تشنغتشو، اجتياح السيول للشوارع آخذة في طريقها السيارات وغيرها من المركبات.

ومن المتوقع أن يتوقف هطول الأمطار بحلول يوم الخميس.