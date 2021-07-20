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"السديس" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

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محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن اهتمامها بالحفاظ على صحة الإنسان وسلامته

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: "نحمد الله عز وجل أن أعاد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وخير وسخاء ورخاء تحت ظل قيادة المملكة الحكيمة التي كانت ولا زالت تضع الشعب السعودي الكريم وصحته وأمنه ورفاهيته في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف: "يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما بذلوه من جهود كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة ، وحرصها على الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته ودعمها غير المحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما ومنظومة الخدمات المقدمة لهم".

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 06:35 PM

ثمّن اهتمامها بالحفاظ على صحة الإنسان وسلامته

"السديس" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة عيد الأضحى
وكالة الأنباء السعودية (واس)

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: "نحمد الله عز وجل أن أعاد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وخير وسخاء ورخاء تحت ظل قيادة المملكة الحكيمة التي كانت ولا زالت تضع الشعب السعودي الكريم وصحته وأمنه ورفاهيته في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف: "يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما بذلوه من جهود كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصها على الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته ودعمها غير المحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما ومنظومة الخدمات المقدمة لهم".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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