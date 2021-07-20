توقعات طقس ثاني أيام عيد الأضحى: أمطار وبرد وغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى.

أمطار وبرد:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق ونجران وجازان وعسير ومرتفعات الباحة.

غبار:

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.



شارك الخبر