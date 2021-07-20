، مختصّ في الأمن الفكري: لا ينتقد قرار قصر الحجّ هذا العام إلا جاهل أو مغرض ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد رئيس الأمن الفكري أستاذ العقيدة بجامعة حائل الأستاذ الدكتور أحمد الرضيمان، أن قرار المملكة بقصر الحج على الداخل حقّق مقاصد الشريعة الإسلامية وساهم في إقامة شعيرة الحج، وحفظ النفوس من الإصابة بعدوى كورونا، مبينًا أنه لا ينتقد هذا القرار إلا جاهل أو مغرض.
ووجه "الرضيمان" عبر "الخليج 365" رسالة شكر من مسجد نمرة بعرفات الطاهرة، للقيادة الرشيدة وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي تبذل كل غالٍ ونفيس ليحظى حجاج بيت الله براحة كبيرة ويتفرغوا في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، للدعاء والتضرع لله جل وعلا.
وقال: يوم أمس هو يوم عظيم ينزل فيه الله عشية عرفة فيباهي بعباده ملائكتَه، ويعمهم برحمته.
وثمن "الرضيمان" الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بإدارة وزيرها الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، موضحًا أن جهود الوزارة بمساجد المشاعر والمواقيت مشاهدة وملموسة في تنفيذ توجيهات القيادة لخدمة حجاج بيت الله.
وأضاف: المتابع للجهود التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة في خدمة الحجاج يرى أثر ذلك في خدمة الحجاج وراحتهم.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 05:44 PM
قال لـ"الخليج 365": السعودية حقّقت مقاصد الشريعة فأقامت الشريعة وحفظت النفوسمختصّ في الأمن الفكري: لا ينتقد قرار قصر الحجّ هذا العام إلا جاهل أو مغرض
أكد رئيس الأمن الفكري أستاذ العقيدة بجامعة حائل الأستاذ الدكتور أحمد الرضيمان، أن قرار المملكة بقصر الحج على الداخل حقّق مقاصد الشريعة الإسلامية وساهم في إقامة شعيرة الحج، وحفظ النفوس من الإصابة بعدوى كورونا، مبينًا أنه لا ينتقد هذا القرار إلا جاهل أو مغرض.
ووجه "الرضيمان" عبر "الخليج 365" رسالة شكر من مسجد نمرة بعرفات الطاهرة، للقيادة الرشيدة وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي تبذل كل غالٍ ونفيس ليحظى حجاج بيت الله براحة كبيرة ويتفرغوا في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، للدعاء والتضرع لله جل وعلا.
وقال: يوم أمس هو يوم عظيم ينزل فيه الله عشية عرفة فيباهي بعباده ملائكتَه، ويعمهم برحمته.
وثمن "الرضيمان" الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بإدارة وزيرها الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، موضحًا أن جهود الوزارة بمساجد المشاعر والمواقيت مشاهدة وملموسة في تنفيذ توجيهات القيادة لخدمة حجاج بيت الله.
وأضاف: المتابع للجهود التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة في خدمة الحجاج يرى أثر ذلك في خدمة الحجاج وراحتهم.
، مختصّ في الأمن الفكري: لا ينتقد قرار قصر الحجّ هذا العام إلا جاهل أو مغرض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مختصّ في الأمن الفكري: لا ينتقد قرار قصر الحجّ هذا العام إلا جاهل أو مغرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.