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تعرض حاج آسيوي لوعكة صحية ألمَّت به، وظنَّ أنها ستحول بينه وبين إكمال مناسك حجه الذي تمنّاه طوال سنوات، قادمًا من الرياض قاصدًا بيت الله الحرام حتى تعرض لأزمة قلبية استدعت نقله للمستشفى وإكمال حجه من هناك.
يروي الحاج "معين" التفاصيل لـ"الخليج 365" قائلًا: "قدِمت لأداء فريضة الحج، وقبل يومين شعرت بألمٍ في صدري ظننتها أعراضًا عابرة من التكييف، حتى ذهبت لطبيب الحملة الذي أجرى لي الفحوصات اللازمة وقرر نقلي لمستشفى منى".
وأضاف: "عندما ذهبت للمستشفى أجريت لي الفحوصات المكثّفة وأجريت لي عملية قسطرة تشخيصية في مدينة الملك عبدالله الطبية، على أن يتم إجراء عملية قلب مفتوح لي بعد الحج، على أن أستمر بالأدوية".
وأردف أنه تم نقله أمس إلى مستشفى جبل الرحمة، مثمنًا التعامل الراقي والإنساني من الطاقم الطبي والتمريضي، والخدمات الطبية عالية المستوى.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 05:32 PM
ثمَّن التعامل الراقي من قبل الأطقم الطبية.. والخدمات عالية المستوىأزمة قلبية كادت تضيع الحلم.. الحاج "معين" يروي بطولة الفرق الطبية
تعرض حاج آسيوي لوعكة صحية ألمَّت به، وظنَّ أنها ستحول بينه وبين إكمال مناسك حجه الذي تمنّاه طوال سنوات، قادمًا من الرياض قاصدًا بيت الله الحرام حتى تعرض لأزمة قلبية استدعت نقله للمستشفى وإكمال حجه من هناك.
يروي الحاج "معين" التفاصيل لـ"الخليج 365" قائلًا: "قدِمت لأداء فريضة الحج، وقبل يومين شعرت بألمٍ في صدري ظننتها أعراضًا عابرة من التكييف، حتى ذهبت لطبيب الحملة الذي أجرى لي الفحوصات اللازمة وقرر نقلي لمستشفى منى".
وأضاف: "عندما ذهبت للمستشفى أجريت لي الفحوصات المكثّفة وأجريت لي عملية قسطرة تشخيصية في مدينة الملك عبدالله الطبية، على أن يتم إجراء عملية قلب مفتوح لي بعد الحج، على أن أستمر بالأدوية".
وأردف أنه تم نقله أمس إلى مستشفى جبل الرحمة، مثمنًا التعامل الراقي والإنساني من الطاقم الطبي والتمريضي، والخدمات الطبية عالية المستوى.
، أزمة قلبية كادت تضيع الحلم.. الحاج "معين" يروي بطولة الفرق الطبية ،
المصدر : الخليج 365
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