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نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بالباحة، المحتوى التوعوي فيما يخص التوجيهات الشرعية لشعيرة الأضحية والتذكية الشرعية من خلال اللوحات في المسالخ وأماكن التذكية بالتعاون مع بلدية محافظة قلوة في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذا يأتي أنطلاقًا من واجبات الرئاسة العامة لتوعية المجتمع خلال المناسبات الشرعية المختلفة بما يتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 05:31 PM
أنطلاقًا من واجبات الرئاسة العامة لتوعية المجتمع خلال المناسبات الشرعيةالباحة.. هيئة الأمر بالمعروف بقلوة تنشر توجيهات توعوية عن شعيرة الأضحية
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بالباحة، المحتوى التوعوي فيما يخص التوجيهات الشرعية لشعيرة الأضحية والتذكية الشرعية من خلال اللوحات في المسالخ وأماكن التذكية بالتعاون مع بلدية محافظة قلوة في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذا يأتي أنطلاقًا من واجبات الرئاسة العامة لتوعية المجتمع خلال المناسبات الشرعية المختلفة بما يتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
، الباحة.. هيئة الأمر بالمعروف بقلوة تنشر توجيهات توعوية عن شعيرة الأضحية ،
المصدر : الخليج 365
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