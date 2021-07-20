محمد بن مسعود - الدمام - ضمن خطة الرئاسة التي أعدّتها لحج هذا العام قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب؛ وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. وكثّفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة. وتأتي هذه الخدمات الجليلة ضمن خطة الرئاسة التي أعدتها لحج هذا العام لتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما. 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 05:27 PM ضمن خطة الرئاسة التي أعدّتها لحج هذا العام احتفاءً بضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تطيّب وتبخّر بيت الله الحرام احتفاءً بضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تطيّب وتبخّر بيت الله الحرام قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب؛ وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. وكثّفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة. وتأتي هذه الخدمات الجليلة ضمن خطة الرئاسة التي أعدتها لحج هذا العام لتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما. الكلمات المفتاحية ، احتفاءً بضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تطيّب وتبخّر بيت الله الحرام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر احتفاءً بضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تطيّب وتبخّر بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.