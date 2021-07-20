شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: عالجنا بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه تمت معالجة بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج.

وقال وزير الطاقة أن حج هذا العام استثنائي بسبب الظروف الحالية حيث تم اكتشاف بعض الممارسات الخاطئة في شبكات الكهرباء داخل المخيمات وتمت معالجاتها.

وأضاف: "طلبنا من الشركة لنحضر عدد كبير من الفنيين داخل المخيمات وعالجنا الآن شبكات الكهرباء لأن وجدنا بعض الممارسات الخاطئة بها"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأكد "الأمير عبدالعزيز" أثناء تفقد مرافق الوزارة في المشاعر المقدسة أن الحج فريضة والعمل واجب وأمانة ولنا قسم عليه، و المملكة دأبت وسوف تستمر في تقديم الخدمات للحجاج.

وتابع: "كلنا كمسؤولين يجب أن نكون مطلعين على كل شئ لتوفير جميع الخدمات للحجاج وتحسن خدمات الحجاج جزء من واجهة المملكة لذا هناك مسؤولية عامة يجب أن نتحملها ونعالج تلك المشكلات".

وعن اتباع سياسة الحلول الوقتية، أضاف وزير الطاقة: "أنا لا أؤمن بالحلول الوقتية ومعززة للمشاكل المستدامة ويعمل على تكديس وتكبير المشكلة، ونحن في وضع جديد ومنظومة جديدة نسعى لنعالج الموضوع معالجة شاملة ومستدامة".