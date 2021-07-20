شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أوبئة أدت إلى توقف الحج 40 مرة على مر التاريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تعرض الحج للإيقاف 40 مرة على مرة التاريخ لأسباب أمنية ووقائية بسبب انتشار الأوبئة.

وبدأ ذلك في عام 357 هجريًا عندما انتشر داء الماشية فعصف بأرواح الحجاج وقتل كثيرًا منهم قبل وصول مكة وآخرين بعد عودتهم للحج، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

أما في عام 1229هـ تفشى الطاعون في حجاج بيت الله وأهالي منطقة الحجاز وتم إيقاف حج هذا العام وتوقف معه الطواف حول الكعبة لأيام عدة.

وشهد موسم الحج عام 1246 هـ تفشي وباء قادم من الهند أجهز على ثلاثة أرباع الحجاج آنذاك وتم إيقاف الحج.

ومنذ عام 1256 وحتى عام 1266 هجريًا شهد الحج مواسم متقطعة لتفشي وباء الكوليرا الذي بلغ ضحاياه 15 ألف و 30 ألف مصاب؛ لعدم الإلتزام باجراءات الصحية وعدم وجود الوعي كان عاملاً هامًا لانتشار الأوبئة.