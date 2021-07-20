شكرا لمتابعة خبر عن حاج بعد إلقاء الجمرات: الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي قدمتها للمملكة لهم في حج هذا العام ، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حفاظا على صحتهم.

وقال أحد الحجاج بعد إلقاء الجمرات: "الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي"

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام توافدوا إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وشرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة".