شكرا لمتابعة خبر عن وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال معاليه بهذه المناسبة: "نحمد الله العلي القدير أن منَّ علينا بحلول عيد الاضحى المبارك، ونحن ننعم برخاء العيش وطمأنينة الأمن وموفور الصحة بفضل الله تعالى ثم بجهود حكومة خادم الشريفين حفظه الله، التي تمكنت بفضل من الله من السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) وبذلت جهوداً حثيثة وشاملة ومتكاملة للقضاء على تداعياته.

وأشاد الشلعان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله بتسخير كافة الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

واختتم معاليه حديثه سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، وأن يديم على وطننا المبارك نعمة الأمن والرخاء والازدهار.