الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على 4 مناطق ثاني أيام العيد

الرياض - محمد عبدالله - يتوقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء (ثاني أيام عيد الأضحى)، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق «نجران، جازان، عسير» ومرتفعات الباحة.

ووفق التقرير، توجد فرصة مهيأة لتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الشرقية ، الرياض ، القصيم» وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى مترين على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا بالدرجة المئوية: