«الغامدي» يرفع الشكر للقيادة على التمكين من تقديم الحلول الذكية للحجاج

الرياض - محمد عبدالله - رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه واسم جميع منسوبي "سدايا" التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنّأ معاليه الأمة الإسلامية والشعب السعودي، شاكراً الله تعالى على ما منّ به على حجاج بيته من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة؛ سائلاً الله أن يُعيده على بلادنا وبلاد المسلمين باليُمن والخير والبركات.

وقدم معاليه شكره للقيادة الرشيدة على تمكينها لسدايا تقديم عدد من الحلول الرقمية الذكية مثل سوار الحاج الذكي "نسك" ومنصة إحسان لتغطية فرص الأضاحي والهدي وتطبيق توكلنا ومنصة بروق، التي أسهمت في تحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام، سائلا الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يتمّ على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يمنّ على الأوطان العربية والعالمية برفع الوباء ودوام السلام.