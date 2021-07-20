منطقة الرياض تتصدر إصابات كورونا بـ 339 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 339 إصابة جديدة، من إجمالي 1273 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 207 حالات، ومكة المكرمة 200 حالة، وعسير 174 حالة، والقصيم 77 حالة، والمدينة المنورة 63 حالة، وجازان 54 حالة، ونجران 43 حالة، وحائل 36 حالة، والباحة 31 حالة، وتبوك 22 حالة، والحدود الشمالية 20 حالة، والجوف 7 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1091 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقتٍ سابق، أنَّ اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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