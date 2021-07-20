الصحة: 1273 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 512142 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمَّ تسجيل 1091 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 493240 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8103 حالات.

يذكر أنَّ وزارة الصحة بدأت مؤخرًا في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع المناطق، كما اعتمدت هيئة الغذاء والدواء استخدام لقاح (موديرنا) بالمملكة.

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