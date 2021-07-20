مؤرخ طقس: الحالة الجوية الحالية هي الأقوى منذ 44 عاما

الرياض - محمد عبدالله - قال المهتم بشؤون المناخ ومؤرخ الطقس، صالح الربيعان، إن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة حاليا هي الأقوى خلال شهر يوليو منذ 44 عامًا.

وتوقع الربيعان –عبر تويتر- المزيد من الغيث والخير على المملكة خلال الأيام القادمة، وأن الحالة الممطرة ستستمر في التأثير على جنوب الوسطى وعسير والباحة وجازان.

وأضاف أن الحالة الجوية الحالية هي أقوى حالة جوية مرّت عليه في شهر يوليو خلال الأربع وأربعين سنة الماضية، حسب رصده لحالات الطقس خلال تلك الفترة.

يذكر أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) أقرت إطلاق اسم «تروية» لتوثيق الحالة المطرية التي تؤثر على مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية خاصة جنوب هذه المناطق.

اقرأ أيضا:

الحصيني: الحالة المطرية «تروية» تؤثر على 7 مناطق