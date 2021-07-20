«الخدمات الصحية بالجبيل»: جدولة المستفيدين من لقاح كورونا خلال العيد

الرياض - محمد عبدالله - وجه برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، تنويها هاما، بحدوث خطأ تقني في منصة (صحتي) تمثل في منح مواعيد لتطعيم كورونا خلال إجازة عيد الاضحى، مشيرا إلى أن كل مستفيد تم حجز موعد له خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولته إلى يوم الأحد القادم.

وذكرت الخدمات الصحية –عبر حسابها على تويتر-: «أعزاءنا المستفيدين.. نفيدكم بوجود خطأ تقني بخصوص منصة (صحتي) وهي إعطاء مواعيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، رغم أننا نوهنا مسبقاً بأن مركز اللقاحات بالحجاز سيكون مغلقا خلال إجازة العيد».

وتابع المركز، «وعليه أي مستفيد تم حجز موعد له خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولته إلى يوم الأحد القادم».

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